Крестьянский десерт телялюй стал традиционным блюдом Воронежской области

В Воронежской области телялюй признан объектом традиционной культуры.
Знатоки обычаев региона рассказали, что в старину блюдо было любимым лакомством не только детей, но и взрослых. Оно могло заменить любую сладость.
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Своеобразный крестьянский десерт появлялся на столе и на праздник, и в пост.
Традиционно готовили телялюй из ржаного кваса, добавляя картофельный крахмал.
Перед подачей сладость остужали, чтобы она дошла до желейного состояния, разрезали на небольшие кусочки, поливали растительным маслом и посыпали сахаром, пишет gorcom36.ru.
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