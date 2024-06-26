Крестьянский десерт телялюй стал традиционным блюдом Воронежской области

В Воронежской области телялюй признан объектом традиционной культуры.

Знатоки обычаев региона рассказали, что в старину блюдо было любимым лакомством не только детей, но и взрослых. Оно могло заменить любую сладость.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Своеобразный крестьянский десерт появлялся на столе и на праздник, и в пост.

Традиционно готовили телялюй из ржаного кваса, добавляя картофельный крахмал.

Перед подачей сладость остужали, чтобы она дошла до желейного состояния, разрезали на небольшие кусочки, поливали растительным маслом и посыпали сахаром, пишет gorcom36.ru.

Ранее в Роспотребнадзоре научили выбирать черешню летом.