Артемий Лебедев — о Перми: «Затхлый город, в котором ничего не происходит»

Российский дизайнер, блогер и предприниматель Артемий Лебедев в своем блоге в социальной сети «ВКонтакте» поделился мнением о Перми. Он высказался достаточно резко — назвал город «унылым».

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Артемий Лебедев прокомментировал снос знаменитого арт-объекта «Пермские ворота», указав на то, что о городе больше и не было за продолжительное время никаких известий. А дальше блогер пустился в размышления о культурной жизни города.

«Сейчас это затхлый город, в котором ничего не происходит», — высказался Артемий Лебедев.

Лебедев отметил, что раньше в Перми было лучше. Он лично внес свой вклад в это. В 2012 году Лебедев представил арт-объект «Знак, рядом с которым все фотографируются», установленный у Театра-Театра.

Дизайнер также придумал изображение буквы «П» в качестве первого логотипа для российского города.

Ранее стало известно о том, что пермский турист не смог улететь в Турцию, потому что в его паспорте была меленькая неточность.