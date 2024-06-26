Под Новосибирском туристы из палаточного городка чудом спаслись от смерча

Под Новосибирском любители отдыха на природе оказались в эпицентре сильной непогоды, которая разыгралась в Караканском бору.

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Туристы, которые проводили время в палатках неподалеку от деревни Абрашино, столкнулись с последствиями мощного урагана.

По словам одной из отдыхающих, над озером пронесся настоящий смерч. К счастью, никто из любителей палаточных городков не пострадал, все обошлось без трагических последствий. Однако туристам пришлось буквально лежать своей палатке, чтобы ее не унесло ураганом, сообщает nsktv.ru

Ранее стало известно о том, что жители Новосибирска стали чаще покупать товары в хард-дискаунтерах.