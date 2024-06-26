Дочь самарской чиновницы лишила маму работы, рассказав о своих «договорных» оценках

В Самарской области произошла неприятная ситуация, связанная с главным специалистом Минздрава региона Светланой Тупиковой. Ее дочь, студентка медицинского колледжа имени Ляпиной, похвасталась в социальных сетях успешным окончанием учебного года.

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Девушка не постеснялась сказать, что ее мать договорилась с педагогами о выставлении хороших оценок. Дочь чиновницы призналась, что не посещала практику, однако получила высокие баллы.

«Вот что значит иметь хорошую маму!» — восклицала она.

Вскоре Тупикова была вынуждена покинуть свою должность. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обещал разобраться в ситуации и привлечь к ответственности тех, кто несправедливо поставил девушке высокие оценки. Их планируется аннулировать.

Ранее школьникам начали выписывать денежные «штрафы» за списывание на ЕГЭ.

По материалам Telegram-канала Baza.