Для приезжающих в Волгоград путешественников хотят установить туристический сбор

Для любителей путешествий, которые часто посещают Волгоград, возможно, будет введен специальный туристический сбор. Подобный вид сбора уже существует в Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге.

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Предполагается, что сумма налога будет в пределах ста рублей. Эти средства начнут направлять на улучшение и развитие местной туристической инфраструктуры.

Согласно планам, сбор будет привязан к гостиничному номеру, а не к количеству проживающих в нем. Этот вопрос предполагается обсудить и рассмотреть в областной думе, сообщает издание «Городские вести».

Ранее рассказывалось о появлении пятен на монументе «Родина-мать».