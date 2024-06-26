В Красноярском крае торговец перестал вывешивать ценники, чтобы «не пугать покупателей»

В Красноярском крае продавец рассказал, что перестал ставить ценники на продовольствие, чтобы «не пугать покупателей».

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Коммерсант утверждал, что он имеет полное право называть цену товара устно, а не прикреплять ее к упаковкам с товаром. Однако специалисты местного Роспотребнадзора не согласны с таким подходом.

Они подчеркнули: если черешня, персики и вишня стоят 550 рублей за килограмм, то необходимо указывать эту информацию на ценнике.

В Роспотребнадзоре заявили, что предпримут необходимые меры, чтобы пресечь возможность произвольно изменять цены и необоснованно повышать их, пишет prmira.ru.

Ранее красноярцев предупредили о больших штрафах за сжигание мусора.