Жителям Подмосковья назвали площадь дачи, которая сможет прокормить семью

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин считает, что наилучший размер дачного участка — десять соток. Но семье, состоящей из четырех человек, придется расшириться до 150-300 соток. Такая дача сможет прокормить всех родственников.
Это и овощи, и сад с плодовыми деревьями, и растения для декора, и дом.
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Если говорить об урожае и сборах. На семью, где четыре человека, потребуется около 30 кг картошки, по 20 кг моркови и свеклы, 15 кг лука и чеснока, 10 кг зелени, 30 кг томатов и огурцов, а также несколько фруктовых деревьев и кустарников с ягодами.
Если же есть необходимость разнообразить культуры или выращивать различные сорта, то площадь участка все же придется выбирать побольше, пишет news.ru.
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