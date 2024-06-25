Жителям Подмосковья назвали площадь дачи, которая сможет прокормить семью

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин считает, что наилучший размер дачного участка — десять соток. Но семье, состоящей из четырех человек, придется расшириться до 150-300 соток. Такая дача сможет прокормить всех родственников.

Это и овощи, и сад с плодовыми деревьями, и растения для декора, и дом.

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Если говорить об урожае и сборах. На семью, где четыре человека, потребуется около 30 кг картошки, по 20 кг моркови и свеклы, 15 кг лука и чеснока, 10 кг зелени, 30 кг томатов и огурцов, а также несколько фруктовых деревьев и кустарников с ягодами.

Если же есть необходимость разнообразить культуры или выращивать различные сорта, то площадь участка все же придется выбирать побольше, пишет news.ru.

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