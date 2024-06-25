В Новосибирске женщина в 50 лет стала самой возрастной матерью, которая сама выносила ребенка

В Учреждении записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Новосибирской области поделились информацией о самой взрослой матери, которая стала родителем в этом году в регионе.

Как оказалось, жительница Сибири решила стать матерью в возрасте 50 лет. Женщина самостоятельно вынашивала ребенка.

Другие новости смотрите в нашем Telegram-канале « Звездная пыль ».

«Самой взрослой мамой стала женщина в возрасте 50 лет, для нее это не первый ребенок», — рассказали в ЗАГСе.

Что касается отцов, то на момент рождения ребенка самому возрастному было 65 лет. Для него это также был не первый наследник, уточнили в учреждении, пишет nsk.kp.ru.

Ранее рассказывалось, как беременная женщина может узнать пол ребенка по снам.