Леонид Агутин и Игорь Бутман приедут на фестиваль в Иркутск

Известные музыканты Леонид Агутин и Игорь Бутман посетят Иркутск, чтобы принять участие в молодежном фестивале «Ангара-Джаз». Мероприятие состоится в этнографическом музее «Тальцы» с 13 по 14 июля. Концерт пройдет вечером под открытым небом. Бутман приедет в Иркутск со своим Московским джазовым оркестром.

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Ожидается, что на фестиваль будут приглашены около двух сотен музыкантов.

Ранее стало известно о том, что Юлия Савичева записала видео для нового клипа на крыше одной из многоэтажек Иркутска. Она поделилась сниппетом новой композиции, которую спела вместе с музыкантом Джизусом. Трек называется «Лето без тебя».