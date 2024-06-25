Красноярцам рассказали о мощном звездопаде в июне

Красноярские астрономы рассказали о ближайшем звездопаде, который можно будет наблюдать в конце первого летнего месяца. Он будет в ночь с 27 на 28 июня.
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О метеорном дожде оповестили в обсерватории университета Решетнева. В ночь с предстоящего четверга на пятницу ожидается максимум потока Июньские Боотиды. Источник будет в созвездии Волопаса.
Звездопад прогнозируется достаточно сильный — до ста метеоров в час.
Стоит отметить, что в час ночи 28 июня в небе над Красноярском Луна будет проходить рядом с Сатурном, пишет gornovosti.ru.
Ранее красноярцам рассказали, когда летом будет сокращенный рабочий день.
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