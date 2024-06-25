Челябинца в «Суперниндзя» дважды спасала от вылета судьба: «Чтобы помочь Ангелине, у нее ДЦП»

Школьник из Челябинска оказался финалистом популярного шоу «Суперниндзя. Дети» телеканала СТС. Мальчик смог преодолеть два сложных забега. Однако в первом из них он упал в воду, а во втором его соперник был дисквалифицирован.

Александр Кожухов пришел на проект, чтобы выиграть и потратить деньги на благое дело.

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«Я участвую здесь, чтобы помочь девочке Ангелине, у нее ДЦП. Она не может двигаться как нормальный человек, ей это сложно. Ей нужны ходунки и инвалидная коляска. Я очень хочу, чтобы она выздоровела», — сказал юный челябинец.

В стартовом квалификационном забеге он сорвался с вертушек и упал в воду, но его все же пропустили. Пройти дальше помогла и дисквалификация соперника. Александр мог проиграть дважды, но ему помогла сама судьба.

Ранее стало известно о том, что в финале «Суперниндзя» за два миллиона рублей поборется пермяк.