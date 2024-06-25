Жители Барнаула возмущены подпрыгнувшими ценами на такси в жару

Жители Барнаула рассказали, что в городе резко взлетели цены на такси. Некоторые отмечают, что ночью за поездку в пару километров приходится отдавать около 450 рублей.

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Сами местные жители говорят о том, что готовы приплачивать таксистам, чтобы в жару они приезжали побыстрее. Это и привело к завышенным ценникам. Но тут играет еще один фактор — в зной многие начинают пользоваться именно такси, чтобы не преть в общественном транспорте. Это становится причиной загрузки автопарка.

Жительница Барнаула рассказала, что за 9-минутную поездку на такси просят 860 рублей. Она отметила, что путь без пробок, а в самом сервисе уточняют, что сейчас повышенный спрос на такси, пишет tolknews.ru.

Ранее стало известно о новой подставе от таксистов.