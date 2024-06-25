В Подмосковье мошенник хитрым способом обокрал пожилого мужчину на 500 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего жителя Москвы, который был причастен к серии телефонных мошенничеств. Злоумышленник, работавший курьером, обманул 85-летнего жителя, вынудив пенсионера передать ему 500 тысяч рублей.

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Мужчине из Подмосковья якобы позвонила внучка и взволнованным голосом сказала, что стала виновницей ДТП. Следователь предложил не возбуждать дело, если ему будут переведены 900 тысяч рублей, у пенсионера же были только 500 тысяч рублей.

Согласно версии следствия, молодой человек получал инструкции и адреса для получения денег через мессенджеры, после чего переводил их на указанные банковские счета, удерживая 10% от общей суммы.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Курьера отправили в тюрьму, рассказали в ГУ МВД по Московской области.

Ранее стало известно о том, что в последнее время невинные люди часто становятся соучастниками преступления, пытаясь заработаться деньги.