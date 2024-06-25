Жителям Чехова объяснили, что за «корабль инопланетян» был в небе над городом

Жители Чехова Московской области стали свидетелями необычного явления — появления «корабля инопланетян». Позже стало известно, что это были съемки эпизодов нового фильма под названием «Контакты».

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Фильм рассказывает историю о том, как в 80-е годы прошлого столетия пришельцы посетили нашу планету, используя для перемещения загадочные воздушные шары. Их истинные намерения остаются неизвестными, пока главная героиня, стремясь помочь своему отцу, не вступает в контакт с одним из инопланетных существ. Этот момент кардинально меняет ее жизнь, пишет glavny.tv.

Ранее стало известно о старте съемок фильма «Батя 2. Дед» с Владимиром Вдовиченковым и Надеждой Михалковой.