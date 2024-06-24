Азамат Мусагалиев — о том, как его узнали и не пустили в ресторан в Сочи: «Чуть-чуть нагловато»

Комик Азамат Мусагалиев поделился воспоминанием о том, как его вместе с женой отказались пускать в сочинский ресторан из-за неподходящего стиля одежды.

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Этот случай произошел во время их совместного отпуска в горах недалеко от города-курорта. Супруги решили побывать на Кубани, чтобы оценить новый популярный караоке-ресторан. К удивлению пары, несмотря на то, что персонал узнал Азамата, их не пустили внутрь заведения.

«Мы проходим без очереди, чуть-чуть нагловато. Подходим и мне говорят: «В спортивных нельзя», — поделился Азамат Мусагалиев.

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По материалам YouTube-шоу «Я себя знаю!»