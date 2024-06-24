Красноярцев предупредили о штрафах в 800 тысяч рублей за сожжение тополиного пуха

Жителям Красноярска напомнили о том, что тополиный пух лучше не сжигать. Специалисты подчеркивают, что огонь по такому пуху распространяется очень быстро и может перекинуться на близлежащие здания.

О возможных опасностях при поджоге пуха предупреждают специалисты краевого ГУ МЧС. Они акцентируют внимание на том, что подобные действия могут спровоцировать серьезные пожары с человеческими жертвами.

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Пушистые семена тополя воспламеняются практически мгновенно, а огонь способен охватить огромные территории. Поэтому наиболее рациональным решением будет уборка пуха вблизи своих участков и гаражей.

«Штрафы в 10-20 тысяч рублей для физлиц, 30-60 тысяч рублей — для должностных лиц, 60-80 тысяч рублей — для предпринимателей, 400-800 тысяч рублей — для юридических лиц», — предупредили красноярские спасатели в беседе с dela.ru.

Ранее красноярцам рассказали о сокращенном рабочем дне летом.