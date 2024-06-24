Школьник из Перми Лев Барях поборется в финале «Суперниндзя» за 2 млн рублей

Пермяк Лев Барях достиг значительного успеха, став финалистом популярного спортивного телешоу «Суперниндзя». Если 14-летнему школьнику из Перми удастся завоевать победу, он получит солидный приз в размере двух миллионов рублей.

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В полуфинале Лев продемонстрировал уверенность и мастерство, успешно преодолевая все препятствия и оставляя позади своего соперника. Он стал первым, кто смог зафиксировать кольцо на пьедестале.

Благодаря своим достижениям, Лев продолжает борьбу за внушительный призовой фонд в размере шести миллионов рублей, который будет распределен между тремя победителями проекта СТС, говорится в социальных сетях телеканала.

Ранее пермяк отсудил полмиллиона рублей, положенных по закону после увольнения.