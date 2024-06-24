Жителям Красноярска напомнили, когда летом 2024 года рабочий день сокращается на 1-4 часа

Жителям Красноярска рассказали о правилах сокращенного рабочего дня в летний период. Роспотребнадзор установил четкие требования: температура в офисном помещении должна поддерживаться в диапазоне от +23 до +25 градусов, максимально допустимая жара для рабочего времени составляет 28 градусов.

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Если наниматель не способен обеспечить такие условия, он обязан предоставить сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы продолжительностью 15 минут или временно отстранить их от работы с сохранением 2/3 от среднего заработка. Также компания имеет право сократить рабочий день.

Если температура в офисе достигает 28,5 градуса, рабочий день должен быть сокращен на один час. Когда воздух прогревается до 30,5 градуса, рабочий день должен быть сокращен сразу на четыре часа, пишет prmira.ru.

Ранее красноярцам назвали продукты для утоления жары.