Синоптики рассказали отдыхающим в Краснодарском крае о погоде в последнюю неделю июня

На текущей неделе на Кубань придет долгожданное облегчение от изнуряющей жары. По всему краю ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Средняя температура воздуха составит около 28 градусов.

В Краснодаре самый жаркий день ожидается только в понедельник — столбики термометров поднимутся до 35 градусов. Со вторника жара начнет спадать, температура воздуха составит 28-30 градусов. Возможно, пройдет небольшой дождь, небо будет переменчивым.

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В Сочи на предстоящей неделе ожидаются дожди, температура воздуха прогреется до 26-28 градусов. Переменная облачность будет сопровождать отдыхающих, а температура морской воды составит +25 градусов.

В Новороссийске также ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах 28-30 градусов, а вода прогреется до +24.

Геленджик в середине недели встретит гостей дождями, температура воздуха составит 28-30 градусов. Температура воды будет около 24 градусов.

В Анапе на предстоящей неделе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В начале недели воздух прогреется до 30 градусов, а с середины недели температура немного снизится до 28 градусов, пишет primamedia.ru.

Американец удивился тому, как русские отдыхают в Сочи.