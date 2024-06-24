Синоптики рассказали отдыхающим в Краснодарском крае о погоде в последнюю неделю июня

Черное море. Фото Global Look Press

Синоптики обещают, что изнуряющей жары не будет.

На текущей неделе на Кубань придет долгожданное облегчение от изнуряющей жары. По всему краю ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Средняя температура воздуха составит около 28 градусов.

В Краснодаре самый жаркий день ожидается только в понедельник — столбики термометров поднимутся до 35 градусов. Со вторника жара начнет спадать, температура воздуха составит 28-30 градусов. Возможно, пройдет небольшой дождь, небо будет переменчивым.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

В Сочи на предстоящей неделе ожидаются дожди, температура воздуха прогреется до 26-28 градусов. Переменная облачность будет сопровождать отдыхающих, а температура морской воды составит +25 градусов.

В Новороссийске также ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах 28-30 градусов, а вода прогреется до +24.

Геленджик в середине недели встретит гостей дождями, температура воздуха составит 28-30 градусов. Температура воды будет около 24 градусов.

В Анапе на предстоящей неделе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В начале недели воздух прогреется до 30 градусов, а с середины недели температура немного снизится до 28 градусов, пишет primamedia.ru.

Американец удивился тому, как русские отдыхают в Сочи.

Читайте также:

Читайте также