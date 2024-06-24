SHAMAN объяснил, почему лично вымыл сцену в Туле: «Прием был таким жарким»

Во время концерта SHAMAN'а в Туле произошел неожиданный инцидент. На сцене стал образовываться конденсат — Ярослав Дронов мог в любой момент поскользнуться.

Певец проявил бдительность и попросил предоставить ему полотенце. Он лично принял участие в устранении проблемы, тщательно протирая пол. Этот инцидент ничуть не смутил артиста, он продолжил выступление с еще большим энтузиазмом.

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«Родные, не переживайте, профессию пока менять не планирую. Пел, пою и буду петь. Просто прием, который вы устроили мне в родной Туле, был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять», — написал Ярослав Дронов в своем Telegram-канале.

Ранее SHAMAN ответил на вопрос о своем уходе со сцены.