Билан отсудил 116 тысяч рублей у жителя Краснодарского края, торговавшего пиратскими дисками

Дима Билан одержал победу в судебном процессе против предпринимателя из Краснодарского края, который занимался продажей контрафактных дисков.

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Согласно решению суда, бизнесмен обязан выплатить певцу Диму Билану сумму в размере 116 тысяч рублей. Предприниматель же утверждал, что он просто избавлялся от остатков товара, доставшихся ему от предыдущего владельца.

Стоит отметить, что три года назад этот же бизнесмен уже сталкивался с проблемами в суде из-за продажи дисков с песней «Танцуй под Бузову». Об этом сообщает источник sochistream.ru.

Ранее рассказывалось о мужчине, который отсудил полмиллиона рублей, положенных по закону после увольнения.