Жители Владивостока жалуются на новую подставу от таксистов

Во Владивостоке участились ситуации, когда водители сервисов Maxim и Yandex Go в последний момент пренебрегают своими обязанностями: отказываются от заказа или утверждают, что пассажир уже находится в автомобиле, а потом уезжают без него. В результате таких «закидонов», клиенты теряют средства за несостоявшуюся поездку и время.

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По мнению пассажиров, если таксист приостанавливает свою работу, но все же уезжает без человека, то необходимо незамедлительно отменить заказ и обратиться в службу поддержки. Чтобы решить проблему, придется общаться не с реальными специалистами, а с ботами, которые могут сослаться на платную отмену поездки или обещать проверить отзывы о водителе.

Такая ситуация возмущает клиентов. Единственный способ оградить себя от такого отношения со стороны таксистов — указать наличную оплату.

Кроме того, пользователи сервиса Maxim говорят, что заказ иногда автоматически отменяется после приезда машины.

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