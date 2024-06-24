В Екатеринбурге SHAMAN высказался о возможном уходе со сцены: «Я бы еще попел»

SHAMAN, который приехал в Екатеринбург на молодежный форум «Утро», поделился своими планами на будущее. Он заявил, что в настоящее время не собирается покидать сцену и заниматься чем-то другим.

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«Скажу так, я бы еще попел. Я бы пока побыл на своем месте. Мне кажется, никто из присутствующих в этом зале не против», — сказал SHAMAN.

Музыкант также рассказал о своем псевдониме, который вызвал критику из-за написания на латинице. SHAMAN подчеркнул, что не планирует менять его, а под настоящим именем не выступает, чтобы отделять свою сценическую жизнь от личной.

Ранее Екатеринбург был назван самым модным городом.

По материалам ura.news