Воздух раскалится до +33: москвичей предупредили о небывалой жаре в конце июня

Погода в Москве на новой неделе изменится, предупредил синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец.

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В первые дни стартовавшей семидневки ожидается прохладная погода — с дневной температурой не выше +24 градусов. Однако к пятнице воздух начнет прогреваться уже до +28, а в выходные прогнозируется изнуряющая жара. Воздух раскалится до + 33 градусов.

«Скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Тишковец также предупредил о возрастании солнечной активности и опасности ультрафиолетового излучения. Он добавил, что и июль в Москве начнется с жары.

Напомним, на минувшей неделе в Москве были аномальный ливень и смерч.