Ведущие «Давай поженимся!» назвали причину отсутствия мужа после 40, посмотрев на краснодарку: «Душнила!»

43-летняя участница программы «Давай поженимся!» Первого канала Ирина из Краснодара рассказала, что была одержима мыслью о том, чтобы подловить своего возлюбленного на изменах. А когда ей это удавалось, все равно продолжала отношения с этим мужчиной. В студии она даже расплакалась от своего несчастья, а ведущие сразу нашли ее главную проблему.

Женщина рассказала, что лезла к кавалеру под забором — между асфальтом и воротами, когда он повел к себе другую пассию. Последняя вошла в положение Ирины и даже стала приятельницей, а возлюбленный оставался с ней еще пять лет, но отношения не были серьезными.

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Ведущие же быстро выяснили проблему:

«Душнила!» — констатировала Лариса Гузеева, а невеста молча кивала.

Женщина сама написала в анкете, что придирается буквально ко всему из-за своего идеализма.

Ирина же призналась, что пришла на проект, чтобы найти мужчину, который согласится исполнять супружеский долг в самых неожиданных местах.

Ранее Роза Сябитова с Ларисой Гузеевой на «Давай поженимся!» чуть не поругались, обсуждая вид невесты из Раменского.