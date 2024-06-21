В красноярском Роспотребнадзоре в жару рекомендовали есть фрукты и овощи, чтобы не хотелось пить

В жаркую погоду всегда хочется освежиться, и в этом могут помочь не только прохладные напитки, но и фрукты с овощами, которые не только утоляют жажду, но и насыщают организм полезными веществами. Об этом рассказали специалисты красноярского Роспотребнадзора.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Овощи и фрукты обогащены влагой (90-98%), а также клетчаткой, витаминами и биологически активными веществами. В этом отношении особенно полезны сельдерей, томаты, редис, огурцы, салаты, кабачки. Их можно употреблять просто так, к примеру, в салатах, добавлять в йогурты и каши.

Однако любителям арбузов и дынь стоит помнить, что кроме воды в них содержится сахар.

В условиях жары специалисты рекомендуют пить примерно 100-200 мл жидкости в час. Лучше всего для этого подходят негазированная вода, морсы, молочно-кислые напитки, зеленый чай, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки, пишет gornovosti.ru.

Ранее рассказывалось о самом лучшем летнем гардеробе, чтобы не преть. Нужно внимательно подходить к выбору материала, из которого пошита вещь. Лучшими тканями считаются шелк, лен и хлопок, вискоза, а также лиоцелл.