В волгоградском Роспотребнадзоре объяснили, почему нельзя включать кондиционер холоднее +22 градусов

В волгоградском управлении Роспотребнадзора объяснили, что дома или на работе кондиционер должен работать на температуре не ниже +22 градусов.

В жаркое время всегда хочется, чтобы техника максимально охлаждала помещение, но специалисты не рекомендуют делать температуру слишком низкой.

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В Роспотребнадзоре поясняют, что именно +22 градуса являются оптимальной температурой, чтобы не переохлаждаться. В этом случае риск заболеть минимален. Если весь рабочий день находиться под кондиционером, то легко подхватить респираторную инфекцию.

Повышенная опасность от кондиционера существует для людей с псориазом, экземой, розацеа, пишет gorvesti.ru.

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