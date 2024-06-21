Камила Валиева после дисквалификации CAS выходит на лед Сочи

Камила Валиева вновь выходит на лед. Прокат этим летом — первый после объявления в 2022 году о ее дисквалификации на 4 года. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд.
В этом году она участвует в программе Navka Show в Сочи. Как говорит Татьяна Навка, Камила прошла все необходимые согласования, получила требующиеся разрешения, чтобы выходить на лед в спектаклях шоу.
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Получить согласование Валиевой помогали юристы, пишет РИА Новости.
Ранее Татьяна Тарасова назвала лучшую фигуристку России. По ее мнению, это звания достойна Елизавета Туктамышева. Тренер сказала, что она долго катается и смогла добиться больших успехов в профессии.
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