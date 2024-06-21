В Сочи за несколько километров от места трагедии нашли тело унесенной в Черное море Дианы

Спасатели Краснодарского края обнаружили 20-летнюю Диану, которую сильным течением унесло в Черное море. В шторм она отправилась на пляж «Ривьера» в Сочи в компании своего молодого человека и еще одного мужчины.

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На видеозаписи запечатлен момент, когда девушка вместе со своим парнем заходит в воду. Их накрывает волна, и, несмотря на то, что молодой человек смог выбраться, Диана, к сожалению, нет.

Погибшей оказалась модель из Липецкой области. Ее поиски продолжались несколько дней. Тело было обнаружено в нескольких километрах от места происшествия.

«Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», — сообщает МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

Диана и ее спутник стояли на побережье, когда их не захлестывало сильными волнами. Первая волна накатила неожиданно и сбила их с ног. Трагедия произошла рано утром, когда спасатели еще не заступили на смену.

Ранее стало известно, что парень Дианы сначала выдавал иную версию произошедшей трагедии. Когда он звонил родственникам девушки, был очень спокоен. Сначала они даже не поверили, что это произошло на самом деле.