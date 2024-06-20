В Иркутской области могут начать штрафовать за парковку на газонах

В Иркутской области в ближайшем будущем могут начать штрафовать за парковку на газонах. Это также может коснуться тех, кто оставляет свои автомобили на детских площадках и территориях, предназначенных для занятий спортом.
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Проект, предложенный законодательным собранием региона, уже получил одобрение в первом чтении.
Депутаты подчеркнули, что «никому не позволено ломать объекты благоустройства».
Предполагается ввести штраф в размере до двух тысяч рублей для физических лиц, а для организаций он составит 20 тысяч рублей. Проект вынесен на дальнейшее обсуждение.
Ранее стало известно, как одуванчики могут стать причиной поломки машины.
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