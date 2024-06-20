В Иркутской области могут начать штрафовать за парковку на газонах

Машины. Фото Global Look Press

Размер штрафа может достигать 20 тысяч рублей.

В Иркутской области в ближайшем будущем могут начать штрафовать за парковку на газонах. Это также может коснуться тех, кто оставляет свои автомобили на детских площадках и территориях, предназначенных для занятий спортом.

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Проект, предложенный законодательным собранием региона, уже получил одобрение в первом чтении. 

Депутаты подчеркнули, что «никому не позволено ломать объекты благоустройства». 

Предполагается ввести штраф в размере до двух тысяч рублей для физических лиц, а для организаций он составит 20 тысяч рублей. Проект вынесен на дальнейшее обсуждение.

Ранее стало известно, как одуванчики могут стать причиной поломки машины.

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