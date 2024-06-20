В планетарии Омска рассказали о самом длинном дне в году

Жителей Омска и всего континента ожидает самый долгий день в году. Это день летнего солнцестояния.

Специалисты омского планетария поделились информацией о том, что разница в продолжительности дня в идущую семидневку до 24 июня не превышает одной минуты.

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Солнце в эти дни величественно ходит по небесному экватору, двигаясь на максимальной высоте над линией горизонта. В это время светило будто зависает, поэтому и солнцестояние.

«21 июня самый продолжительный день 17 часов 22 минуты 33 секунды для Омска. 21 июня в 2 часа 51 минуту Солнце попадает в самую верхнюю точку эклиптики», — сказали в омском планетарии.

Интересно, что в регионах к западу от Омска, включая Москву, день солнцестояния в этом году — 20 июня. Обычно же он выпадает на 21 день июня, но в високосный год сдвигается на 20 число.

Далее Солнце начнет снижаться до 21 декабря, 22 число первого зимнего месяца будет самым коротким днем, пишет omskinform.ru.

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