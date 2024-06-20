Деревья вырывает с корнем, гнет рекламные щиты, сдувает людей: мощный ураган «разносит» Москву

До Москвы дошел ураган, который разбушевался и в центре столицы. Рядом с деловым центром «Москва-Сити» мощные потоки ветра формируются в вихрь, который начинает кружить с идущим ливнем.
Рекламные щиты гнутся от резкого ветра. Мощные порывы валят с ног людей и сдувают птиц.
Ураган вырывает с корнем и валит деревья по всей Москве. Столицу буквально «разносит».
Непогода. Фото: Telegram-канал «Моя Москва», «Москва Сегодня».
О мощном «мегаливне» синоптики предупреждали еще вчера, чтобы горожане успели подготовиться.
Ранее в городской администрации рекомендовали не выходить на улицу в пик непогоды. Как говорят метеорологи, природа перестанет бушевать только к концу дня. До этого синоптики также давали прогноз на предстоящие выходные, говоря, что сильных дождей в субботу и воскресенье не ожидается.
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