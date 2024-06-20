Деревья вырывает с корнем, гнет рекламные щиты, сдувает людей: мощный ураган «разносит» Москву

До Москвы дошел ураган, который разбушевался и в центре столицы. Рядом с деловым центром «Москва-Сити» мощные потоки ветра формируются в вихрь, который начинает кружить с идущим ливнем.

Рекламные щиты гнутся от резкого ветра. Мощные порывы валят с ног людей и сдувают птиц.

Ураган вырывает с корнем и валит деревья по всей Москве. Столицу буквально «разносит».