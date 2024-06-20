Миллионные компенсации от сети «Жизньмарт» в Екатеринбурге получат двенадцать человек

В Екатеринбурге владелец магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко поделился информацией о компенсациях для отравившихся продуктами, купленными в этой торговой сети. Известно, что их получат 12 пострадавших — по одному миллиону рублей.

Как сообщил Иван Зайченко, было получено около трех сотен обращений. Однако врачи подтвердили чуть больше десятка случаев.

«Запросили у всех справки от врачей с подтверждением диагноза», — сказал предприниматель.

Зайченко попытался пристыдить тех, кто пытался отравиться продуктами специально, к примеру, облизывая яичную скорлупу, другие просто делали фиктивные заявления.

Он подчеркнул, что действительно хочет помочь тем, у кого из-за продуктов были проблемы со здоровьем. По мнению Зайченко, это будет опытом для всего рынка.

«Я уже молчу о том вреде для здоровья, который нанесли или могли нанести себе те, кто пытался заразиться сальмонеллезом, чтобы получить миллион», — добавил он.

Ранее стало известно о том, что одной из пострадавших сеть предлагала 154 рубля.