Москвичей попросили переждать «мегаливень» со смерчем дома: «Сверхинтенсивные осадки»

В Москве и Подмосковье начались мощные ливни, о которых синоптики начали заблаговременно предупреждать, чтобы жители столицы могли подготовиться.
Метеоролог Евгений Тишковец обещал «мегаливень», но пока природа только раскачивается. Власти Москвы просят жителей по возможности оставаться дома или в офисе во время пика непогоды, чтобы избежать возможных рисков. В городе временно закрыты парки.
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Горожанам рекомендуют быть предельно внимательными: не укрываться от дождя под деревьями, не оставлять автомобили рядом с шаткими конструкциями, а за рулем соблюдать дистанцию.
«Сверхинтенсивные осадки ожидаются в столице сегодня, есть вероятность формирования смерчей», — передает bfm.ru со ссылкой на мэрию.
Ранее стало известно о том, что в этом году Москва-река прогревается быстрее Черного моря.
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