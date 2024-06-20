Во Владивостоке женщину оштрафовали после ошибочного получения на счет 1,5 млн рублей

Во Владивостоке женщина засудила владелицу счета, на который по ошибке перевела 1,5 миллиона рублей. Хозяйка карты отказалась возвращать часть суммы.

Получательница согласилась вернуть средства, но не все. Она отдала миллион рублей, а треть оставила себе, а потом перестала выходить на связь.

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Пострадавшей пришлось обращаться в суд, который поддержал иск и удовлетворил требование.

Теперь женщина, которая оставила себе полмиллиона рублей, должна будет вернуть 707 тысяч рублей. С нее также были взысканы судебные расходы и проценты за пользование чужими финансами, пишет kp.ru.

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