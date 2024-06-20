Партнер Лолиты Коста Лакоста даст бесплатный концерт в Екатеринбурге

Певец Коста Лакоста (Константин Бондаренко) станет главным гостем Дня молодежи в Екатеринбурге. В город музыкант, известный своими совместными хитами с певицей Лолитой, приедет на Урал 29 июня.

На концерте он исполнит популярные треки «Весна», «Календарь», совместный трек с Лолитой «По-другому» и другие композиции. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия. Для жителей Екатеринбурга концерт будет бесплатным.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Площадкой для концерта Лакосты станет парк Маяковского, пишет портал ura.news.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбург в июне на молодежный форум «Утро» приедет Илья Авербух и SHAMAN. Олимпийский призер расскажет, как идти к успеху, а Ярослав Дронов споет любимые песни.