Парень, девушку которого унесло в море в Сочи, сначала рассказывал другую историю ЧП: «Был спокоен»

Близкие 20-летней девушки по имени Диана, которую в Сочи унесло волной в Черное море, поделились подробностями произошедшего.

Молодой человек, который не смог удержать возлюбленную, не рискнул сам заходить в воду. Известно, что Диана поехала на отдых с 31-летним другом.

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Пара отдыхала в баре и познакомилась с мужчиной, втроем они пошли встречать рассвет на берег моря.

«Мне позвонил парень Дианы и сказал, что она утонула. Он был так спокоен, что я решила, что меня разыгрывают и продолжила спать», — рассказывает двоюродная сестра пропавшей девушки.

По словам родственницы пропавшей, сначала мужчины рассказали другую историю о том, что Диана, якобы, сама хотела нырнуть, а они пытались ее остановить. Позже в Сети появилось видео, на котором видно, как девушка заходит в море вместе с парнем, их сбивает волна, он выбирается из воды, а она — нет. Нырять за спутницей парень не стал. Известно, что спасатели к месту прибыли не сразу, пишет kuban.kp.ru.

О ЧП стало известно на этой неделе. Отдыхавшую в Сочи ищут уже несколько дней.