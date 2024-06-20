Огурцы, лук, морковь: что еще можно посадить Нижегородским дачникам в июне — совет бывалого садовода

Многие нижегородские дачники считают, что в июне уже поздно что-то сеять, однако это не так, утверждает опытный огородник Алексей Грызлов. Он рассказал, что в этом месяце еще можно посадить различные культуры и собрать хороший урожай.

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Грызлов отметил, что в июне в Нижнем Новгороде прекрасно поднимется вся зелень: укроп, петрушка, кинза и многое другое. Кроме того, можно посадить овощные культуры — огурцы, лук, морковь, томаты, цветную капусту.

Огородник также поделился, что в этом году весенние заморозки негативно сказались на плодовых деревьях и кустарниках, включая вишню, сливу и черную смородину. Он добавил, что пришлось пересаживать огурцы, которые не перенесли холод в теплице, сообщает regions.ru.

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