Жителям Читы рассказали, кто может попасться на «удочку» мошенников

Вы можете стать невольным соучастником преступления. Фото Global Look Press

Зачастую обычные люди «ведутся» на легкие деньги, не понимая, куда впутываются.

В читинском отделении Банка России поделились информацией о том, кто чаще всего становится жертвой мошенников. Зачастую это происходит без понимания возможных последствий.

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Сейчас аферисты все чаще используют законопослушных людей в своих схемах, предлагая им стать звеном в цепочке для перевода и получения денег. За такую транзакцию предлагается вознаграждение, но, как предупреждают эксперты, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Чаще всего на «удочку» мошенников попадаются те, кто остро нуждается в «быстрых» деньгах. Это, например, молодежь и безработные, пишет mkchita.ru.

Ранее рассказывалось о женщине, которая доверилась иностранцу-ловеласу на сайте знакомств и теперь отдает три миллиона рублей кредитов.

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