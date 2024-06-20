Жителям Читы рассказали, кто может попасться на «удочку» мошенников

В читинском отделении Банка России поделились информацией о том, кто чаще всего становится жертвой мошенников. Зачастую это происходит без понимания возможных последствий.

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Сейчас аферисты все чаще используют законопослушных людей в своих схемах, предлагая им стать звеном в цепочке для перевода и получения денег. За такую транзакцию предлагается вознаграждение, но, как предупреждают эксперты, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Чаще всего на «удочку» мошенников попадаются те, кто остро нуждается в «быстрых» деньгах. Это, например, молодежь и безработные, пишет mkchita.ru.

Ранее рассказывалось о женщине, которая доверилась иностранцу-ловеласу на сайте знакомств и теперь отдает три миллиона рублей кредитов.