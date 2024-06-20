Новосибирский Соцфонд рассказал об изменениях в выплате пенсий в июле

Жителям Новосибирской области рассказали об изменениях в предоставлении пенсионных выплат. Пояснение сделали в региональном отделении Социального фонда.

Речь идет о предоставлении пенсионных накоплений. Эти деньги выплачивают, когда исполняется 55 лет — женщине, 60 — мужчине. Можно рассчитывать на получение дополнительных денег при наличии накопленного стажа и необходимой выработке.

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С июля порядок поменяется. Единовременную выплату привяжут к прожиточному минимуму пожилого человека. Если ежемесячная выплата составит меньше 10% от указанной величины, то все деньги можно будет получить сразу, пишет infopro54.ru.

Ранее рассказывалось об индексации пенсий работающих пожилых людей.