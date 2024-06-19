Чиновников Кемеровской области начали штрафовать за отказ починить разбитые дороги

Чиновники Кемеровской области начали получать штрафы за предоставление неполных и неадекватных ответов на обращения граждан, которые просят помощи в решении различных проблем.

Одним из первых таких случаев стало взыскание в размере пяти тысяч рублей, наложенное на двух должностных лиц.

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Суд указал на то, что предоставленный ответ был фактически отпиской, и некоторые важные аспекты обращения были проигнорированы. В письме горожанина речь шла о просьбе отремонтировать дорогу, которая пришла в негодность, пишет sibdepo.

Ранее стало известно о том, что в Кемерове пенсионерка лишилась квартиры из-за доверчивости.