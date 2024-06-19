Сочинцам рассказали, что при хранении денег «под подушкой» теряется до 50 тысяч рублей в год

Сочинцам рассказали, что за год, храня накопления «под подушкой», можно потерять около 50 тысяч рублей потенциальной прибыли. Об этом предупредил финансист
Сейчас банки предлагают весьма выгодные проценты, отталкиваясь от ключевой ставки в 16% годовых и прибавляя максимальные 4%. В этом случае можно рассчитывать на то, что плюс будет в размере пятой части вклада.
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«В среднем россияне хранят «под матрасом» порядка 203 тысяч рублей», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее стало известно о том, что российские банки начали продавать доллар по 250 рублей.
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