Сочинцам рассказали, что при хранении денег «под подушкой» теряется до 50 тысяч рублей в год

Сочинцам рассказали, что за год, храня накопления «под подушкой», можно потерять около 50 тысяч рублей потенциальной прибыли. Об этом предупредил финансист Алексей Тараповский .

Сейчас банки предлагают весьма выгодные проценты, отталкиваясь от ключевой ставки в 16% годовых и прибавляя максимальные 4%. В этом случае можно рассчитывать на то, что плюс будет в размере пятой части вклада.

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«В среднем россияне хранят «под матрасом» порядка 203 тысяч рублей», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее стало известно о том, что российские банки начали продавать доллар по 250 рублей.