Тишковец спрогнозировал новую погодную катастрофу в Москве: «Мегаливни, смерч!»

Рекордные ливни обрушатся на Москву в предстоящий четверг. О ждущей жителей столицы аномалии предупредил синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что может выпасть до половины всей месячной нормы осадков, что станет новым суточным рекордом для этого дня.

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По его прогнозам, с утра до полудня в столице ожидается около 33,6 мм осадков, что сопоставимо с объемом воды в Плещеевом озере — втором по величине озере Ярославской области.

«Рекордные мегаливни! В Московской области возможен смерч! В разгар дня в Москве выпадет до 34-36 мм осадков», — сказал Тишковец в своем Telegram-канале.

Ливни станут причиной затопления ряда территорий. В некоторых районах возможен град и шквалистый ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.

Непогода покинет столичный регион только ближе к утру пятницы.

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