Бегающие от комаров жители Барнаула не могут найти в магазинах спасительные репелленты

В Барнауле начался сезон мошкары и комаров, что вызвало повышенный спрос на репелленты. Однако местные магазины не справляются с обеспечением населения необходимыми средствами. Жители приходят за спреями, но в лучшем случае уходят с мазью. Торговые сети еще не успели заказать достаточное количество средств, чтобы удовлетворить потребности всех покупателей.

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Продавцы отмечают, что спреи исчезают с полок мгновенно, и остаются только спирали и мази от комаров. Эта ситуация наблюдается не только в одной сети, но и в таких магазинах, как «Ярче», Fix Price, «Магнит», «Пятерочка», «Мария-Ра», сообщает alt.kp.ru.

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