Волгоградцам перечислили вещи в чемодане, без которых нельзя ехать в отпуск

Волгоградцам рассказали, какие вещи обязательно нужно проверить в чемодане перед выездом из дома в запланированный отпуск.

Во-первых, это наличие всех необходимых документов. Удивительно, но именно их зачастую забывают взять.

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Во-вторых, важно, чтобы в кошельке было немного наличности, хотя сейчас многие привыкли платить банковскими картами.

В-третьих, обязательно стоит позаботиться о том, чтобы положить в чемодан самые необходимые предметы гигиены. На месте этого может просто не оказаться. Еще стоит учесть, что можно брать с собой в самолет.

И, конечно, летом необходимо подумать и о средствах защиты от солнечных лучей, пишет gorvesti.ru.

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