Новосибирцам назвали тройку самых лучших средств для полного выведения вредителей с огорода

У новосибирцев сейчас в самом разгаре дачный сезон, и огороды уже начинают посещать вредители, которые могут значительно снизить урожайность. В отношении многих насекомых необходимо действовать незамедлительно.

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Опытные дачники поделились с сибиряками советами о том, как справляться с этой проблемой. Специалисты рекомендуют огородникам уделять больше внимания вредителям, которые могут испортить весь урожай.

Так, например, грядки важно подкармливать азотными удобрениями, а для борьбы с вредителями стоит использовать сильные биологические препараты: «Битоксибациллин», «Фуфанон», «Актара», сообщает sib.fm.

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