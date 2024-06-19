Влюбившаяся женщина из Иркутска доверилась мужчине на сайте знакомств и теперь отдает 3 млн кредитов

Жительница Иркутска в поисках любви, желая изменить свою жизнь, познакомилась в интернете с обеспеченным испанцем по имени Николай. Он произвел на нее впечатление своей галантностью и заинтересованностью.

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Николай рассказал о своем пассивном доходе и поделился приложением, которое, по его словам, позволяло зарабатывать деньги.

Очарованная его рассказами женщина взяла кредиты на общую сумму в три миллиона рублей и перевела эти деньги на счет в упомянутом приложении.

Однако после этого Николай исчез из жизни влюбленной женщины, оставив ее с миллионными долгами. Теперь она вынуждена ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей, пишет irk.kp.ru.

Ранее рассказывалось о 9-летней девочке, которая оформила кредитов и перевела родительских денег на сумму в 600 тысяч рублей.