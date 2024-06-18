Выступление певицы Нюши могут отменить в Оренбурге из-за высокой цены

Певицу Нюшу могут «отменить» в Оренбурге, где должно было состояться выступление, стоимость которого составляет 5,6 миллиона рублей. С просьбой не давать Нюше петь в Оренбурге, обратился родительский комитет города. Концерт планировался в рамках чествования лучших выпускников области, которые, собственно, сами и выбрали певицу Нюшу.

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Местные жители считают, что тратить такие деньги за несколько песен нецелесообразно. Школьники же выразили желание увидеть выступление Нюши. Именно ей они отдали предпочтение, когда могли выбрать Люсю Чеботину, Юлию Савичеву, МакSим и других исполнителей, сообщает Woman.ru.

Ранее Нюша прокомментировала слухи о том, что увела мужа из семьи.