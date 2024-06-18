В Туапсе придумали роскошный отдых для тех, кто выгорел на работе и ничего не хочет

Под Туапсе начали организовывать вечеринки для отпускников, которые, несмотря на отдых у моря, чувствуют себя уставшими и выгоревшими.

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Развлечение включает в себя только расслабление на надувном матрасе в бассейне, прикрывшись простыней, чтобы избежать солнечных ожогов. Эта идея пришла в голову организаторам досуга из Небуга.