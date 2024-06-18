Брянским 9-классникам нужно будет подать заявление через «Госуслуги», чтобы учиться дальше

Школьникам Брянска, которые планируют продолжить обучение после 9 класса, необходимо подать соответствующее заявление. Это следует сделать после успешной сдачи экзаменов и получения аттестата.

Подать заявление могут родители или законные представители, а также сам школьник, достигший 14-летнего возраста.

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Сейчас отправить документ можно через портал «Госуслуг». Ученику придет уведомление через сервис.

Школа примет решение, основываясь на количестве свободных мест, пишет riastrela.ru.

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